Кандидат у мери Києва від УНП зняла свою кандидатуру на користь Кличка

19:13, 22 травня 2008
Політика
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Повідомляє прес-служба Блоку

Кандидат на посаду Київського міського голови від Української народної партії Ганна СКРИПНИК зняла свою кандидатуру на користь Віталія КЛИЧКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, про це Г.СКРИПНИК заявила під час Віча української інтелігенції, яке відбулося в Будинку профспілок у Києві.

Вона повідомила, що вважає В.КЛИЧКА єдиним кандидатом, який може перемогти чинну владу, і зазначила, що до Київради потрібно обрати людей, незаплямованих корупційними зв`язками й злочинними рішеннями.

Також Г.СКРИПНИК висловила сподівання, що її вчинок стане прикладом для інших кандидатів від демократичних сил, наголосивши на необхідності об`єднатися, поки не пізно.

Як нагадує прес-служба, раніше В.КЛИЧКО звернувся до представників демократичних сил із пропозицією зняти свої кандидатури для спільної перемоги над чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

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