Кандидат у мери Києва від УНП зняла свою кандидатуру на користь Кличка

Кандидат на посаду Київського міського голови від Української народної партії Ганна СКРИПНИК зняла свою кандидатуру на користь Віталія КЛИЧКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, про це Г.СКРИПНИК заявила під час Віча української інтелігенції, яке відбулося в Будинку профспілок у Києві.

Вона повідомила, що вважає В.КЛИЧКА єдиним кандидатом, який може перемогти чинну владу, і зазначила, що до Київради потрібно обрати людей, незаплямованих корупційними зв`язками й злочинними рішеннями.

Також Г.СКРИПНИК висловила сподівання, що її вчинок стане прикладом для інших кандидатів від демократичних сил, наголосивши на необхідності об`єднатися, поки не пізно.

Як нагадує прес-служба, раніше В.КЛИЧКО звернувся до представників демократичних сил із пропозицією зняти свої кандидатури для спільної перемоги над чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.