Турчинов сказав, коли посмішка не буде сходити з його обличчя

Кандидат на посаду мера Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що найбільш брудною ознакою передвиборчої кампанії у Києві стали масштабні спроби підкупу виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив після голосування на одній з виборчих дільниць у столиці.

«Наш штаб зафіксував особливо у Подільському, Святошинському та Оболонському районах Києва спроби створити «каруселі», які з 7 години ранку під виглядом екзит-полів або благодійних фондів на захист виборів намагаються запускати «каруселі», тобто, фактично, прямо біля дільниць скуповувати результати виборів», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що Блок Юлії Тимошенко звернувся до міліції та СБУ з цього приводу. «Ми сподіваємось, що правоохоронні органи будуть реагувати на ці речі так, як це робить БЮТ», - наголосив він.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що БЮТ буде проводити паралельний підрахунок голосів. «Минулі вибори і парламентські, і до місцевих рад показали, що наш підрахунок дає помилку у межах сотих відсотка», - сказав він.

Кандидат у мери зазначив, що паралельний підрахунок необхідно проводити, щоб виключити можливі спроби фальсифікації виборів або можливість підробки протоколів.

«Районні і міський штаби будуть мати оригінали протоколів з мокрими печатками, відповідно до яких буде зроблений підрахунок. Разом з тим з дільниць ми будемо отримувати телефонні повідомлення щодо результатів, і на декілька годин раніше будемо мати результати виборів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив сподівання, що більшість голосів отримають демократичні сили, і це дасть змогу «відсікти від посад людей, які цинічно розкрадали київську землю та комунальну власність». О.ТУРЧИНОВ наголосив, що звільнення цих людей буде замало і пообіцяв домогтися порушення проти них кримінальних справ.

«Я думаю, що у нас буде можливість посміхатися не тільки перед камерами, а саме коли ті програми, які ми запланували, будуть реалізовані, тоді посмішка не буде сходити з мого обличчя», - сказав він.