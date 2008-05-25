Міліція вже зафіксувала 25 порушень на виборах у Києві

Сьогодні з 7.00, тобто з моменту відкриття виборчих дільниць для голосування на виборах Київського міського голови і депутатів міської ради і до 16.00 столична міліція зафіксувала 25 порушень виборчого законодавства.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

За інформацією центру, частина зафіксованих повідомлень підтвердилась, інша частина перевіряється.

Зокрема, в деяких районах та на деяких дільницях зафіксовано факти ведення агітації, роздача агітаційних листівок та наявність агітаційних плакатів чи біг-бордів.

Говорячи про найвагоміші порушення, у ЦГЗ відзначили, що в Голосіївському районі Києва було затримано трьох осіб, які намагалися винести з виборчої дільниці бюлетені.

Крім того, на Биківні затримано два автомобіля, з яких виборцям роздавалися продуктові набори від однієї з політичних сил, що бере участь у виборах, ще один автомобіль затримати не вдалось. В авто було виявлено заяви від мешканців, які начебто просили матеріальну допомогу.