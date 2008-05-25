Кандидати в мери голосують за розумних, сильних і красивих (фото)
19:23, 25 травня 2008Політика
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У Києві відбуваються вибори
Сьогодні у Києві згідно з рішенням Верховної Ради України від 18 березня 2008 року відбуваються позачергові вибори мера та депутатів міської ради. На посаду міського голови претендують 70 осіб.
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Фото УНІАН
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