Кандидати в мери голосують за розумних, сильних і красивих (фото)

У Києві відбуваються вибори

Сьогодні у Києві згідно з рішенням Верховної Ради України від 18 березня 2008 року відбуваються позачергові вибори мера та депутатів міської ради. На посаду міського голови претендують 70 осіб. Фото УНІАН

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