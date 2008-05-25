У Партії регіонів очікують отримати на столичних виборах 8% голосів киян

У виборчому штабі Партії регіонів розраховують на отримання як мінімум 8% голосів на виборах у столиці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Київського міського відділення Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.

За його словами, це є помірний «песимістичний» прогноз, а остаточний результат може бути вищим, що забезпечить Партії регіонів як мінімум 10 депутатських місць у Київраді.

Говорячи про шанси кандидата у мері від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ, С.БАРАНОВ-МОХОРТ зазначив, що його рейтинг складно визначити.

За даними Центру політичних і маркетингових досліджень «Соціс», кандидат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ отримує 2,1%, а список Партії регіонів до Київради – 3,5%.

За даними екзит-пулу, проведеного на замовлення ICTV Київським міжнародним інститутом соціології , відповідно, 2,7% і 4,0%.