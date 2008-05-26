Катеринчук починає боротьбу за свій результат

Лідер блоку свого імені Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що його політична сила не буде об`єднуватися в Київраді з Блоком Леоніда Черновецького, який, за попередніми результатами, лідирує на виборах у столиці.

Про це повідомляють “Подробиці”.

"Ми не будемо в коаліції з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, зате будемо з тими проблемами, які хвилюють киян, і зробимо все можливе для їх вирішення", - повідомив М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, партнерами Блоку Миколи Катеринчука у Київраді можуть бути БЮТ і Блок Кличка, якщо вони вирішуватимуть проблеми киян. "Щодо інших ми не говоримо, тому що нам не відомі остаточні результати", - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

Він наголосив, що вибори в Києві відбулися. "Зараз для нас дуже важливий кожен голос. Ми в рамках 3-4%, і я думаю, що ми подолаємо 4-відсотковий бар`єр", - сказав М.КАТЕРИНЧУК, додавши, що "ми починаємо боротьбу за відстоювання нашого результату".

Політик також зазначив, що незадоволений результатом виборів. "Ми не задоволені результатом, оскільки планували отримати більше підтримки в киян, але їхній вирок я вважаю справедливим", - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що сьогодні громадяни України своєю явкою довели, що вони все менше звертають увагу на політиків, які не виконують узяті на себе зобов`язання.

Кандидат у мери також наголосив, що суттєвих порушень на виборах не було.