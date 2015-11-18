Екс-голова СБУ Наливайченко відреагував на звернення Геннадія Корбана

Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко пообіцяв надати розлогу відповідь на публічне звернення лідера УКРОПу, в якому Геннадій Корбан просить прояснити історію кримінальних справ проти нього. Нагадаємо, лідер УКРОПу апелює до Наливайченка, оскільки матеріали, які лягли в основу обвинувачення проти нього, з’явилися у той час, коли Валентин Наливайченко очолював СБУ.

На своїй сторінці у Facebook экс-чиновник зазначив, що звернення Корбана застало його в дорозі до Вашингтона, однак він знайде час, щоб відверто відповісти на поставлені запитання, адже «правда потрібна, передусім, нашим з Вами співвітчизникам, які втомилися від брехні і маніпуляцій».

«Будучи принципово переконаним, що влада і справедливість мають нарешті стати словами-синонімами, а дії влади щодо політиків не мають права бути політично вмотивованими, я, як і Ви, виступаю за об'єднання усіх патріотичних сил України у боротьбі проти наших двох небезпечних ворогів – зовнішньої агресії і корупції у владі», – підкреслив Наливайченко.