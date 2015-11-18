Новий мер Конотопа замінив у кабінеті фото Порошенка на портрет Бандери (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив соратник Семеніхіна по партії, депутат Київської міськради Руслан Андрійко, розмістивши відповідне фото.

"Перемога Артема в Конотопі символічна. Саме тут 350 років тому козаки знищили російське військо. Зараз конотопська перемога свободівця покладе кінець пануванню "русского мира" на сході України, насамперед у свідомості українців. Щиро радий за Артема і за Конотоп!", - написав Андрійко.

Сьогодні ж у Конотопі новообрані міський голова та депутати міськради офіційно вступили в свої повноваження на першій організаційній сесії сьомого скликання, на яку запросили представників громадськості та політиків, керівників підприємств та установ, депутатів минулих скликань.

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"Почалася вона зі спільного виконання державного гімну України. Голова міської виборчої комісії Наталія Мокрицька вручила посвідчення новообраному міському голові та депутатам", - зазначає прес-служба Конотопської міської ради.

Семеніхін сьогодні прийшов на сесію у військовому мундирі.

25 жовтня на місцевих виборах міського голови у Конотопі з 10 кандидатів переміг 33-річний офіцер-психолог механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Семеніхін, набравши 26,1% (6445 голосів), обійшовши тепер вже колишнього мера Івана Огрохіна (Народна партія), який отримав 21,1% (5212 голосів).