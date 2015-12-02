Віктор Бондар: "Відродження" вимагатиме збільшення соціальних стандартів в Бюджеті-2016 до рівня споживчої інфляції

Про це заявив голова партії «Відродження» Віктор Бондар, коментуючи оприлюднений Міністерством фінансів України проект Державного Бюджету на 2016 рік.

«У наступному році уряд планує підвищити базові соціальні стандарти лише на 12%. При чому, зауважу, що вперше за рік підвищення соцстандартів планується тільки у травні 2016 року – на 5,2%, та наступного разу із грудня 2016 року – на 6,9%. Паралельно з цим інфляція також складе 12%. Тобто таким бюджетом Мінфін офіційно заявив – доходи населення будуть заморожені, а жодних позитивних змін в новому році громадянам чекати на варто. Як наслідок ми матимемо спад економічної активності, що в подальшому призведе до зростання рівня безробіття», - заявив Віктор Бондар.

Він зазначив, що партія «Відродження» вважає, що в Бюджеті на 2016 рік соціальні стандарти мають бути збільшені до рівня росту цін і тарифів. За розрахунками аналітиків партії, на кінець 2016 року реальний рівень інфляції становитиме понад 63%.

«В якості точки відліку ми дивимось на січень 2014 року, саме з того часу почалась стрімка девальвація гривні та зростання цін і тарифів. І саме той рівень доходів має стати базою для визначення рівня соціальних стандартів. До речі, саме Міністерство соціальної політики у жовтні проводило розрахунки реального рівня соціальних стандартів, де зазначило, що реальний прожитковий мінімум у цінах жовтня 2015 року має становити 2544 грн. Що маємо насправді? Сьогодні, як і станом на 1 січня 2016, розмір прожиткового мінімуму становить 1 330 гривень. Тобто, можна побачити, що наші розрахунки збігаються із розрахунками Мінсоцополітики, а тому є цілком реальними і мають бути врахованими в бюджеті на наступний рік», - наголосив голова партії «Відродження».

А також наголосив на тому, що партія «Відродження» вимагатиме переглянути показники Бюджету-2016 та підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум до рівня зростання споживчої інфляції під час розгляду Бюджету в парламенті.