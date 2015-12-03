ВР не повертала Генпрокуратурі подання на арешт Клюєва - комітет

Про це перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник сказав в коментарі УНІАН.

Відповідаючи на питання про те, чи отримав комітет подання Генпрокуратури про затримання і арешт Клюєва з доповненнями, які анонсував сьогодні прокурор ГПУ Владислав Куценко, Пинзеник сказав, що не зрозуміло, про що йде мова.

"Я нагадаю історію питання: у нас є подання прокуратури про затримання і арешт, і воно розглянуто. Прокуратура писала відгук, але писала голові Верховної Ради, який дав доручення комітету опрацювати питання. Комітет питання опрацював і сказав, що на тій стадії не розуміє, що повертати", - сказав Пинзеник.

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"І на цьому начебто історія продовження не мала. Та подання до цих пір, наскільки я розумію, знаходиться у Верховній Раді", - додав він.

За словами Пинзеника, на сьогоднішній день комітетом розглянуто питання щодо затримання та арешту Клюєва, "підготовлено висновок для розгляду у Верховній Раді".

Пинзеник зазначив, що в цій ситуації "ніяке окреме подання (від Генпрокуратури) не потрібне", а необхідно в сесійній залі розглянути це питання, яке було опрацьоване комітетом за поданням Генпрокуратури.

На уточнююче запитання УНІАН, що голова ВР Володимир Гройсман міг повернути Генпрокуратурі подання щодо Клюєва, Пинзеник зазначив, що "сам текст подання" знаходиться в регламентному комітеті, і тому не зрозуміло, "що він міг би повертати".

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня Рада розглянула подання генпрокурора Віктора Шокіна і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва, який підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням ГПУ оголошений у внутрішньодержавний розшук. 16 червня в рамках кримінального провадження щодо Клюєва Шокін звернувся в Раду з поданням про дачу згоди на затримання та арешт Клюєва.

30 червня регламентний комітет вирішив передати на розгляд парламенту подання генпрокурора про надання згоди на затримання та арешт Клюєва.

3 листопада Пинзеник повідомив, що Генпрокуратура відкликала подання про затримання і арешт Клюєва.