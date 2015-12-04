Порошенко відзначив успіхи ЗСУ: армія звільнила більшу частину Донбасу і надійно тримає оборону

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з нагоди 24-ї річниці Збройних Сил України.

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«Українська армія з честю пройшла горнило неймовірних випробувань, вона зміцнилась, набула безцінного бойового досвіду і впевненості в своїх силах та діях», - зазначив він.

«Найголовніше – вона (армія - УНІАН) зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога, звільнила більшу частину Донбасу і надійно тримає оборону України», - додав Порошенко.