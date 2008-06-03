Луценко: продовжується дерибан українських земель

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від своїх підлеглих посилити боротьбу з хабарництвом у земельних відносинах.

Про це він заявив учора на нараді у Міністерстві внутрішніх справ, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

«Продовжується дерибан українських земель – чиновники різних рангів за хабарі роздають ласі шматки. Я вимагаю посилення боротьби з хабарниками загалом, особливо ж жорстко мають відповідати за злочини у сфері земельних відносин», - наголосив міністр.

Також Ю.ЛУЦЕНКО заявив про необхідність посилити роботу з розкриття злочинів. Керівник відомства акцентував увагу підлеглих на якісних показниках виконання цих завдань. «Мене як міністра не цікавлять цифри, статистика, головне - якість роботи. Міліція повинна не лише розслідувати явні злочини, а й викривати злодіяння, які мають місце в нашому житті», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання активізувати роботу службі боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальній міліції в справах дітей, карному розшуку. В той же час міністр позитивно відзначив стан розкриття злочинів минулих років, яких цього року за 4 місяці розкрито більше, аніж за весь минулий рік, та висловив сподівання що його підлеглі і надалі будуть працювати в такому досить високому робочому темпі.