Кабмін 9 грудня направить до парламенту узгоджені законопроекти про держбюджет і податкову реформу – Яценюк

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це Яценюк заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

«У вівторок відбудеться засідання Національної ради реформ, на якому ми повинні дійти до взаємної згоди як щодо Податкового кодексу, так і щодо проекту закону України про державний бюджет. І вже в середу уряд України, за нашою спільною домовленістю, схвалить відповідні закони та відправить до українського парламенту», - повідомив він.

Глава уряду наголосив на необхідності «знайти компроміс» у Верховній Раді стосовно цих законопроектів.

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Яценюк нагадав, що протягом цього бюджетного року уряду вдалося перевиконати доходи державного бюджету більш ніж на 30%.

«Те саме відбувається і з доходами місцевих бюджетів – майже 40% перевиконання», - додав він.

«В результаті цього ми змогли профінансувати повністю українські Збройні сили. Ми виплатили всі пенсії і заробітні плати. Ми виконали всі свої соціальні зобов’язання. І ми готові до того, щоб в 2016 році продовжувати цей шлях», - підкреслив глава уряду.

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У законі України про державний бюджет на 2016 рік, за його словами, в першу чергу, мова повинна йти про підвищення соціальних стандартів.

«У цьому році у вересні ми підвищили соціальні стандарти на 13 і 19% відповідно. Притому що рівень інфляції був доволі високий. Нам не вдалося повністю компенсувати втрати українських сімей від росту цін. Але в наступному році ми закладаємо ріст доходів населення України на 12%. І це саме та цифра, яка повністю компенсує ріст цін і тарифів в 2016 році», - запевнив прем’єр.

Серед ключових бюджетних пріоритетів Яценюк назвав фінансування української армії.

«Ми пропонуємо збільшити обсяг фінансування українського війська на 10 млрд грн. В поточному році це було 90 млрд, на наступний рік ми передбачаємо 100 млрд грн», наголосив він.

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За словами Яценюка, пріоритетом є забезпечення соціальної справедливості і всіх соціальних виплат.

Крім того, прем’єр підкреслив, що уряд також вважає за необхідне продовження процесів бюджетної децентралізації.

«Ми очікуємо, що доходи місцевих бюджетів додатково зростуть в наступному році ще на 30 мільярдів гривень…», - сказав глава уряду.

Наступного року, підкреслив Яценюк, буде продовжена програма субсидій на оплату ЖКП. У поточному році, нагадав він, уряд виділив 24,5 млрд грн на субсидії для громадян.

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«Вже зараз 5 мільйонів українських сімей, а це майже 15 мільйонів громадян країни, звернулися і отримали субсидії від держави», - сказав він.

«У наступному році ми плануємо збільшити суму на субсидії до 38 млрд грн. Для того, щоб кожен, хто потребує допомоги від держави у зв’язку з запровадженням ринкових цін і тарифів на енергоносії, отримав таку допомогу», - наголосив Яценюк.

Крім того, наступного року уряд планує виділити майже 7 млрд грн на капітальне будівництво.

«Це кошти, які направляються в регіони з тим, щоби будувати нові лікарні, ремонтувати школи, відбудовувати театри і давати можливість регіону будувати свою інфраструктуру», - сказав він.

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Яценюк підкреслив, що разом із законом України про державний бюджет необхідно ухвалити новий Податковий кодекс.

«Міністерство фінансів України запропонувало хорошу базу для того, щоб прийняти зважену і ефективну податкову реформу, яка, з одного боку, зменшить податкове навантаження на працівника, і з іншого - вивільнить додатковий ресурс для підприємств», - зазначив прем’єр.

Цілі податкової реформи, підкреслив Яценюк – зменшення навантаження на виплати зарплати, прозора і чесна програма відшкодування податку на додану вартість, ліквідація податкової міліції і її демілітаризація та створення Служби фінансових розслідувань.

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«Це запровадження електронних офісів платників податків. І це залишення спрощеної системи оподаткування для тих суб'єктів, які дійсно представляють малий і середній бізнес і середній клас в Україні», - сказав Яценюк.