У системі “Рада” стався збій

У системі для голосування “Рада” стався збій під час голосування депутатів за закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» з пропозиціями Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, у разі прийняття цього закону його відразу ж у сесійній залі підпишуть голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК пояснив проблеми з голосуванням, точніше із висвітлення результатів на табло проблемами «з новими картками» для голосування (сьогодні 11 народних депутатів склали присягу і отримали картки для голосування - УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йде перезавантаження системи.