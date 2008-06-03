У системі “Рада” стався збій
10:48, 03 червня 2008Політика
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Яценюк пояснив проблеми
У системі для голосування “Рада” стався збій під час голосування депутатів за закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» з пропозиціями Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, у разі прийняття цього закону його відразу ж у сесійній залі підпишуть голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
А.ЯЦЕНЮК пояснив проблеми з голосуванням, точніше із висвітлення результатів на табло проблемами «з новими картками» для голосування (сьогодні 11 народних депутатів склали присягу і отримали картки для голосування - УНІАН).
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йде перезавантаження системи.
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