Порошенко заявляє, що США вважають неприпустимою реалізацію "Північного потоку-2"

Про це йдеться в заяві Порошенка за підсумками переговорів у Києві з Байденом, зазначають у прес-службі глави держави.

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"Під час переговорів обговорювалась практична і політична підтримка з боку США у зміцненні енергетичної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Порошенко висловив вдячність Байдену за абсолютно чітку позицію і підтримку щодо неприпустимості реалізації проекту "Північний потік-2".

"Ця позиція нами порушується під час переговорів з Європейським Союзом, з окремими членами Європейського Союзу, і ми впевнені в тому, що, розвиваючи енергетичну співпрацю в рамках попередніх домовленостей, Договору про заснування енергетичного співтовариства, Європа стає більш конкурентоздатною і більш незалежною від політичного тиску з боку будь-кого, включаючи Російську Федерацію", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк поінформував, що Україна запропонувала європейським партнерам в рамках ведення єдиної енергетичної політики провести жорстку експертизу проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" і заблокувати цей проект, оскільки він є антиєвропейським і антиукраїнським.

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream), прокладених по дну Балтійського моря в обхід України до Німеччини.

26 листопада уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.