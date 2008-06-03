Гавриш знає більше, ніж його начальниця Богатирьова

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ підтверджує майбутнє призначенняколишнього міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА послом України в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГАВРИШ повідомив журналістам на брифінгу.

За його словами, «немає таємниці, що К.ГРИЩЕНКО є однією з найкращих дипломатичних надій України на роботі в Росії».

Він підкреслив, що наші країни приречені перейти на новий рівень відносин, особливо після вступу на посаду нового Президента Росії.

На думку С.ГАВРИША, налагодження таких нових взаємовідносин стане одним з основних завдань для К.ГРИЩЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ГАВРИШ заявив, що «питання агреману вирішено», додавши, що офіційно про це стане відомо найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА про ймовірне призначення К.ГРИЩЕНКА послом України в Росії.