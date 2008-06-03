Богатирьова про призначення її заступника послом в РФ нічого не знає

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА не підтвердила інформацію про можливе призначення її заступника Костянтина ГРИЩЕНКАНадзвичайним і Повноважним послом України в Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона зауважила, що їй про це нічого невідомо, і сьогодні К.ГРИЩЕНКО активно працює в РНБО щодо реформування цієї установи у зв’язку з ухваленням нового закону про Кабінет міністрів.

«Президент дав доручення, щоб ми реформували структуру відповідно до нових викликів перед країною. Зараз з’явились зміни до законодавства - закон про Кабмін, - і нам потрібно переформатувати свої внутрішні резерви, побудувати нову структуру роботи Апарату. Ми цим займаємось, і наприкінці тижня буде готовий проект, і доповімо Президенту», - сказала вона, зауваживши, що К.ГРИЩЕНКО дуже активно працює над цим проектом.

Як повідомляли деякі ЗМІ, новим послом України в РФ може бути призначено заступника секретаря РНБО К.ГРИЩЕНКА. Зокрема, Москва вже дала згоду на кандидатуру К.ГРИЩЕНКА, який очолював МЗС України в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.