Тимошенко заявила, що у Київраді вона не потрібна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ і народний депутат Микола ТОМЕНКО вирішили відмовитися від роботи в Київраді, тому що на сьогоднішній день зрозуміло, що не вдасться створити більшість для боротьби з мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, пояснюючи відмову деяких членів БЮТ увійти до складу новообраної Київської міськради.

«Ми йшли для того, щоб мати шанс для киян побудувати чесну владу в Київраді й, безумовно, тоді потрібне було б об`єднання роботи уряду, Київради, якби ми дійсно мали мера, який покінчить з корупцією і більшість, яка з цим боротиметься», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вибори в столиці пройшли за корупційною схемою з використанням підкупу виборців. «Це можна порівняти лише з 2004 роком - повернення до старих поганих традицій, коли не потрібно ідеологічно перемагати, а потрібно правильну суму грошей віддати в правильні руки. Коли така ситуація, то і я, і ТУРЧИНОВ, і ТОМЕНКО, ми там не потрібні, коли є мер, який втілює корупцію і зловживання, можливо, і більшість він збере. Тому покривати своєю присутністю ці абсолютно незаконні дії ми просто не будемо», - підкреслила прем`єр.

Фракція БЮТ в Київраді перейде в опозицію і продовжить боротьбу з "незаконними діями" мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на дострокових виборах в Київраду виборчий список БЮТ очолювали: Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ, народний депутат М.ТОМЕНКО, Олександр ЗІНЧЕНКО і Анатолій ХОСТІКОЄВ.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ і М.ТОМЕНКО відмовилися від мандатів депутатів Київради.

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді вибрали керівником фракції О.ЗІНЧЕНКА.

У новообраній Київраді до фракції БЮТ входять 32 депутати. Всього в столичній міськраді 120 депутатів.