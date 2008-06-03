Чалий: Ющенко їде до Медведєва встановлювати "особливі стосунки"
Президенти поговорять про ЧФ та НАТО
|Олександр ЧАЛИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.
Він зазначив, що під час обговорення вищезазначених питань глава Української держави виходитиме з національних інтересів і керуватиметься вітчизняними законодавчими актами.
Водночас О.ЧАЛИЙ зауважив, що перша офіційна зустріч В.ЮЩЕНКА і Д.МЕДВЕДЄВА, і її головною метою є встановлення особливих, бажано довірливих, стосунків між президентами. Він прогнозує, що в ході зустрічі відбудеться обмін думками щодо всього спектру україно-російських відносин.
О.ЧАЛИЙ підкреслив, що метою України є винесення двосторонніх відносин на новий стратегічний рівень партнерства.
Він зазначив, що також в рамках неформального саміту глав держав СНД планується двостороння зустріч Президента України з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ та інші двосторонні зустрічі.
Крім того, О.ЧАЛИЙ повідомив, що В.ЮЩЕНКО не планує брати участі в Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі, а повернеться до України одразу після протокольних заходів неформального саміту президентів країн СНД.
Він також зауважив, що в ході візиту до Росії зустріч В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ не запланована.
Як повідомляв УНІАН, 5-6 червня Президент України В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Росії.