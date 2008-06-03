Чалий: Ющенко їде до Медведєва встановлювати "особливі стосунки"

Під час візиту до Росії Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ питання перебування на території України Чорноморського флоту Росії та рішення нашої держави щодо інтеграції в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що під час обговорення вищезазначених питань глава Української держави виходитиме з національних інтересів і керуватиметься вітчизняними законодавчими актами.

Водночас О.ЧАЛИЙ зауважив, що перша офіційна зустріч В.ЮЩЕНКА і Д.МЕДВЕДЄВА, і її головною метою є встановлення особливих, бажано довірливих, стосунків між президентами. Він прогнозує, що в ході зустрічі відбудеться обмін думками щодо всього спектру україно-російських відносин.

О.ЧАЛИЙ підкреслив, що метою України є винесення двосторонніх відносин на новий стратегічний рівень партнерства.

Він зазначив, що також в рамках неформального саміту глав держав СНД планується двостороння зустріч Президента України з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ та інші двосторонні зустрічі.

Крім того, О.ЧАЛИЙ повідомив, що В.ЮЩЕНКО не планує брати участі в Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі, а повернеться до України одразу після протокольних заходів неформального саміту президентів країн СНД.

Він також зауважив, що в ході візиту до Росії зустріч В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ не запланована.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 червня Президент України В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Росії.