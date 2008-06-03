Зінченко: більшість у Київраді швидко визначиться

Лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді Олександр ЗІНЧЕНКО вважає, що голосування депутатів ради щодо перших десяти проектів рішень визначить, хто входитиме до більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Голосування за п’ятьма-шістьма, можливо десятьма визначальними проектами зробить очевидним оформлення більшості чи меншості у Київраді», – сказав О.ЗІНЧЕНКО.

Він вважає, що і опозиція, і більшість формуватимуться дуже швидко. Лідер фракції зауважив, що зараз БЮТ проводить переговори щодо можливого співробітництва майже з усіма політичними силами Київради, крім Блоку Черновецького.

«Ведемо широке коло переговорів. Воно відсутнє, в силу нашої заяви, з Блоком Черновецького», - повідомив О.ЗІНЧЕНКО.