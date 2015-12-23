Законопроект про виключення кандидатів з виборчих списків суперечить волі виборців - експерт

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

"Закон цей зрозумілий. Сьогоднішні партії хочуть закріпити за собою вічний статус політичних командирів для майбутніх законодавців і чиновників виконавчої влади. Це не зовсім правильно, тому що вони повинні нести тоді відповідно більшу політичну відповідальність за роботу, а вони цього не зроблять", - зазначив Небоженко.

При цьому експерт вважає, що таким проектом закону політичні партії хочуть отримати більше повноважень.

"Тобто, такий великий батіг для депутатів, які можуть обурюватися, але депутати, які пройшли під тими чи іншими політичними "дахами", не можуть впливати на партійне керівництво", - додав політолог.

Небоженко вважає, що завдяки таким змінам до закону "Про вибори народних депутатів" може сформуватися феодальна партійна структура, яка була характерна для Японії 1950-1970-х років, для довоєнної Франції та Сполучених Штатів на початку XX століття.

"Там теж були партійні боси, які були вище конгресменів і вище чиновників", - зазначив експерт.

"Тому це насправді спроба закріпити, скажімо так, за партійним керівництвом нинішніх партій більший вплив на виконавчу і законодавчу владу. У цьому теж нічого поганого немає, але треба не забувати, що кандидати у депутати - вони ж отримують легітимність не від партійних босів, а від виборців", - пояснив Небоженко.

За його словами, проблема полягає в тому, що такі ініціативи призведуть до конфлікту між волею виборців і "політичними інтригами партій".

Експерт підкреслив, що в цій ситуації необхідно враховувати бік виборців.

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"Якщо людину вже обрано, то партія тут особливо нічого не може... Вона може на наступні вибори не пустити цю людину - це інше питання - на етапі висунення від партії", - додав політолог.

Небоженко зазначив, що в тому випадку, якщо Центральна виборча комісія оголосила переможцем виборів кандидата, тоді починаються інші правила гри.

"Якщо він вже є зареєстрованим ЦВК за результатами голосування, то з цієї хвилини він вже повноцінний представник народу, а не просто працівник тієї чи іншої партії", - сказав Небоженко.

Тому полытолог вважає, що необхідно стояти на стороні виборців, а не на стороні партійних босів.

Крім того, він висловив упевненість, що дана законодавча ініціатива не тільки суперечить ідеї відкритих виборчих списків, але і волі виборців.

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"Виборець як би прирівнюється до волі одного партійного боса... Слово партія - від слова партикулярность, тобто політична організація частини суспільства. Тому вона ніяк не може бути вище волі виборця", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій БПП Юрій Луценко, "Батьківщина" Юлія Тимошенко, "Народний фронт" Максим Бурбак, "Самопоміч" Олег Березюк та Радикальної партії Олег Ляшко зареєстрували законопроект №3700 про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів України" (в частині виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в багатомандатному окрузі).

Проектом закону пропонується надати партіям право вносити зміни в списки кандидатів у народні депутати від партії після встановлення результатів виборів шляхом виключення, прийнявши відповідне рішення з'їзду партії.

Сьогодні, 23 грудня, Верховна Рада не включила цей законопроект до порядку денного сесії.