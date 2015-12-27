Лікарі не можуть забезпечити належне медичне обстеження Корбана у машині швидкої допомоги, потрібна госпіталізація - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Карета швидкої медичної допомоги заблокована і виїхати не може. У зв'язку з цим зараз мої колеги адвокати, спільно з лікарями, повторно пішли до судді Чауса, який оголосивши перерву у судовому засіданні у зв'язку з тим, що мають бути проведені невідкладні медичні заходи. Вони пішли для того, щоб він повторно, не знаю яким чином, повторно дав вказівку, що якщо він не хоче виносити процесуальне рішення, можливо його вказівки послухають", - сказав Шевчук.

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При цьому він додав, що суддя Микола Чаус спілкується виключно через свого помічника.

Помічник судді повідомив адвокатам, що суддя сказав забезпечити медичне обстеження. "Наразі лікарі підтверджують, що забезпечити належне медичне обстеження в тому стані, в якому перебуває Корбан Геннадій Олегович не можливо. Йому потрібна госпіталізація в стаціонар", - сказав Шевчук.

Наразі суддя Чаус зачинився у своєму кабінеті. Депутати вимагають відчинити двері.