Апеляційний суд відмовився звільнити Корбана із металевої клітки для участі в судовому засіданні

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням зверталася адвокат Аліна Самарець.

У її зверненні до суду йшлося про те, щоб звільнити Корбана у залі суду із металевої клітки та надати йому можливість безпосередньо брати участь у судовому засіданні спільно з адвокатами.

Це клопотання підтримали й інші захисники Корбана.

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Адвокати своє клопотання обгрунтовували положеннями Європейської конвенції із захисту прав людини та рішень Європейського суду з прав людини.

Прокурор Олег Чиж звернув увагу, що адвокат Самарець не посилається на жодну статтю Кримінального процесуального кодексу.

Водночас адвокат Олексій Шевчук назвав ст. 206 КПК підставою для звільнення Корбана із металевої клітки у залі суду.

Прокурори просили не задовольняти це клопотання.

Суддя Масенко сказав, щоб захист звернувся до Державної судової адміністрації із відповідним запитом щодо підтвердження відповідних положень Європейської конвенції та рішень ЄСПЛ.