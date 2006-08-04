Яка гарантія дотримання положень Універсалу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сьогодні, 4 серпня, діяльність Конституційного Суду України буде відновлено.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив учора в інтерв’ю провідним українським телевізійним каналам.

Відповідаючи на запитання щодо першочергових питань, які можуть бути поставлені перед Конституційним Судом, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Питання, які на порядку денному, це, перш за все, і дискусія відносно продовження конституційної реформи. Про це ми говорили, до речі, за круглим столом, в дискусіях непублічних багато часу». Президент додав, що події останніх місяців – «це також свідчення проведеної реформи».

Проблем і «прогалин», на які треба реагувати, за словами глави держави, є багато. Серед них Президент назвав питання загального слідства та імперативний мандат.«Ми сьогодні годинами ведемо дискусії відносно інтеграції, а немає жодного розділу Конституції, який би формулював процедури передачі суверенних прав у частині митної, торгової, тарифної, страхової чи будь-якої політики в рамках інтеграції», – також зазначив він.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО самостійно визначатиме кандидатури міністрів оборони, закордонних та внутрішніх справ, які подасть до Верховної Ради для призначення до коаліційного Кабінету Міністрів.

«Це питання вирішено, що кандидатура міністра внутрішніх справ – це буде кандидатура від Президента, кандидатура міністра оборони - від Президента, кандидатура по міністру закордонних справ - від Президента», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, інші посади будуть розподілені між учасниками коаліції згідно з квотним принципом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в підписаному сьогодні Універсалі національної єдності передбачено вирішити питання про вступ України до НАТО за результатами референдуму.

«За наслідками референдуму приймається кінцеве рішення», - сказав Президент.

Він також зазначив, що всі політичні сили, які підписали універсал, мають поділяти політику, що визначається законом про основи національної безпеки України (ухвалений у 2003 році - УНІАН), за який свого часу проголосував 361 депутат і який визначає весь шлях до членства в НАТО. «Більш повного документу у нас не існує, який би формулював режим співпраці з НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що в універсалі було враховано «що може це політики так думають, а як думає нація». Тоді кінцеве рішення про вступ хай завжди залишиться за нацією, і тому з’явилася тема референдуму. «Це був компроміс, який дозволив вийти з ситуації», - сказав Президент.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що гарантією дотримання положень Універсалу національної єдності буде громадянська позиція політиків, які його підписали.

«Найбільшою гарантією, що буде дотримано те чи інше рішення, є громадянська позиція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що закріплені в універсалі норми – це норми Конституції України.

Глава держави висловив сподівання, що політичні сили внесуть ці норми до своїх програм.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що політик, який дав публічну обіцянку, не зможе відмовитися від свого слова, бо це буде кінець його кар’єри.