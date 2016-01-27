Порошенко: Україна та іноземні партнери домовилися про спільне виробництво озброєння

Порошенко доручив прискорити розробку держпрограми розвитку озброєння / Фото УНІАН

Про це він заявив на засіданні РНБО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Глава держави повідомив, що під час міжнародних візитів його, членів уряду досягнуто домовленості про відкриття спільних виробництв на території України на базі підприємств оборонпрому найякісніших і найсучасніших зразків зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Петро Порошенко доручив прискорити розробку держпрограми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року.

«Це необхідно для того, щоб ми на 4 роки вперед чітко знали, які види озброєнь, у якому році будуть поставлені у серійне виробництво і надійдуть до Збройних сил», – цитує Петра Порошенка його прес-служба.