Антикорупційне бюро отримає обладнання для криміналістичної лабораторії від Британії та США

Про це повідомив УНІАН директор НАБУ Артем Ситник в ефірі «112 каналу».

Зокрема, британський уряд надасть устаткування для криміналістичної лабораторії, а Сполучені Штати нададуть обладнання, яке використовуватиметься для переведення кримінальних справ із паперової форми в електронну.

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Ситник нагадав, що найближчим часом заплановане підписання меморандуму про співпрацю між НАБУ та Федеральним Бюро розслідувань США у частині спільних розслідувань.

Керівник НАБУ також звернув увагу на те, що, відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», джерелами фінансування Бюро є виключно державний бюджет і фінансування в рамках міжнародної технічної допомоги.