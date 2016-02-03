Ситник відмовився коментувати скандальну заяву Абромавичуса про "небажання бути ширмою для корупції"

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не став коментувати заяву міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса про "небажання бути ширмою для відвертої корупції" у міністерстві.

На запитання кореспондента УНІАН про заяву Абромавичуса, Ситник перенаправив на прес-службу НАБУ.

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У свою чергу прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра повідомила, що найближчим часом на офіційному сайті НАБУ з'явиться заява щодо слів Абромавичуса.

При цьому вона зазначила, що після опублікування заяви, якщо будуть виникати ще питання, то можна до прес-служби НАБУ звернутися з інформаційним запитом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економрозвитку і торгівлі Абромавичус прийняв рішення подати у відставку.

«Ми навчилися справлятися з опором старої системи, але виявилося, що деякі з нових «доброзичливців» гірші за старих. У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції, або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль за державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, зустрічатися з іноземними інвесторами і партнерами і розповідати їм про наші успіхи, тоді як за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей, - сказав міністр. - Ці окремі люди мають імена. І одне ім'я я все-таки хочу назвати. Це Ігор Кононенко. Як представник політичної сили, яка висунула мене на посаду міністра, останнім часом він зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди. Спочатку підконтрольні Кононенку депутати від «БПП» розробили постанову про мою відставку і подали її через фракцію «Відродження» Верховної Ради. Через кілька місяців вона зібрала аж 18 голосів».

Абромавичус повідомив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора держхолдингу «Укртрансхімаміак», підконтрольні йому люди лобіювали призначення в держкомпанії «Держзовнішінформ», на підприємствах порошкової металургії, в Національному агентстві з акредитації України.

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«Кульмінацією цього кадрового свавілля і прагнення повністю підпорядкувати собі потоки стало бажання мати «власного» заступника міністра в Мінекономіки, який відповідав би за «Нафтогаз» та інші державні підприємства. Кандидат просто приніс повний пакет документів для призначення і заявив: «Я хочу стати вашим заступником. Я в команді Кононенка, і мою кандидатуру вже погодили нагорі». Після цього мені надійшов дзвінок з АПУ (Адміністрації президента України - УНІАН) з настійливою рекомендацією взяти цю людину, а також ще одного - на посаду заступника з оборони. На що я відповів: «Я частиною цього дерибану не буду», і попросив, щоб мене звільнили. Зрештою, Кононенко заявив, що хоче заслухати мій звіт на фракції і розглянути питання про мою відставку. Я вирішив, що полегшу завдання Кононенку і його команді і подам заяву про відставку», - сказав міністр.