Яценюк прокоментував ситуацію довкола відставки Абромавичуса

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговому засіданні Кабміну.

"Міністр, який призначений парламентом, несе всю повноту відповідальності за свою галузь і за те міністерство, де він працює. І жоден політичний діяч, і жоден політик не має права втручатися в діяльність цього міністра й уряду в цілому, втручатися через власні бізнес-інтереси, чи через політичний шантаж і пробувати вплинути на рішення того чи іншого міністра чи керівника тієї чи іншої державної компанії, який призначений міністром або номінаційним комітетом на прозорих і відкритих умовах”, - наголосив Яценюк.

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"Ми вимагаємо не декларацій, а слідування тому, чого очікує від нас суспільство, і чого очікує від нас український народ: чесність прозорість, відповідальність, відсутність шантажу, політичного тиску і торгів "під столом" за посади міністрів, заступників, керівників державних компаній. Виключно чесна і прозора робота, єдність між урядом, президентом і парламентом", - підкреслив він.

Нагадаємо, через вказані прем'єром причини напередодні подав у відставку міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавичус, сьогодні він заявив, що відкликати її не буде.

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