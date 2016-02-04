Яценюк прокоментував ситуацію довкола відставки Абромавичуса

21:19, 04 лютого 2016
Політика
4846 0

Прем'єр-міністр Яценюк наголосив, що жоден політик не має права втручатися в діяльність міністрів та уряду в цілому.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговому засіданні Кабміну.

"Міністр, який призначений парламентом, несе всю повноту відповідальності за свою галузь і за те міністерство, де він працює. І жоден політичний діяч, і жоден політик не має права втручатися в діяльність цього міністра й уряду в цілому, втручатися через власні бізнес-інтереси, чи через політичний шантаж і пробувати вплинути на рішення того чи іншого міністра чи керівника тієї чи іншої державної компанії, який призначений міністром або номінаційним комітетом на прозорих і відкритих умовах”, - наголосив Яценюк.

Читайте такожЯценюк: Уряд не потерпить тиск і компрометацію від партнерів по коаліції

"Ми вимагаємо не декларацій, а слідування тому, чого очікує від нас суспільство, і чого очікує від нас український народ: чесність прозорість, відповідальність, відсутність шантажу, політичного тиску і торгів "під столом" за посади міністрів, заступників, керівників державних компаній. Виключно чесна і прозора робота, єдність між урядом, президентом і парламентом", - підкреслив він.

Нагадаємо, через вказані прем'єром причини напередодні подав у відставку міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавичус, сьогодні він заявив, що відкликати її не буде.

Читайте такожАбромавичус розповів про ситуацію зі спробами призначення його заступників

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter