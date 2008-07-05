У Ющенка образилися на Тимошенко - їй не цікава думка Президента

У Секретаріаті Президента вважають, що уряд не врахував позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА в питанні внесення змін до бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що на понеділок, 7 липня, на 9.00 Президент призначив нараду за участю прем`єр-міністра і економічного блоку уряду для обговорення питання змін до бюджету, і ця нарада не скасована.

Разом з цим, враховуючи, що сьогодні уряд вирішив усе-таки затвердити зміни до бюджету, то, на його думку, це свідчить про те, що позиція Президента з цього питання уряду «вже не цікава». (Прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні планує затвердити зміни до державного бюджету 2008 року і цього ж дня подати документ у Верховну Раду – УНІАН).

Крім того, Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що на сьогодні досі в уряду і Нацбанку немає узгодженої позиції щодо макропоказників. Зокрема, за його словами, уряд прогнозує зростання цін виробників у 2008 році на 24,6%, тоді як сьогодні цей показник становить 24,2%.

У свою чергу НБУ, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, називає мінімальним такий показник на рівні 30%, причому за умови, що додаткові надходження до бюджету йтимуть на покриття його дефіциту, а не на вирішення соціальних питань.

Крім того, Р.ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що Президент вважає проект змін до бюджету, запропонованого урядом, соціально переобтяженим. Зокрема, на його думку, необгрунтовано переноситься термін підвищення зарплат з 1 листопада на 1 вересня 2008. «Витрачати 1,3 млрд. грн. на те, щоб перенести цей термін на 2 місяці, немає підстав», - підкреслив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що уряд не врахував пропозицій Президента щодо збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» (для цього необхідна сума в 1 млрд. грн. - УНІАН), щодо збільшення фінансування армії і надання дешевих кредитів на житло.

Разом з цим Р.ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента пропонуватиме внести зміни до проекту документа під час його розгляду в комітетах Верховної Ради.