У ПР накинули до інфляції «від Тимошенко» ще 4%

Прогноз інфляції нижчий, ніж 20% на кінець року можна розглядати як нереалістичний. Так нардеп Партії регіонів, Міністр економіки опозиційного уряду Ірина Акимова прокоментувала рішення уряду погіршити прогноз інфляції до 15,9%, повідомляє прес-служба ПР.

Найбільш оптимістичний прогноз Національного банку України складає 21%, нагадує Акимова. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк сходяться на цифрі 22-23%. Компанія JPMorgan називає цифру в 25%. Очевидне одне – інфляція, ймовірно, перевищить 20% планку.

«Зниження темпів інфляції в травні і в літні місяці, - на думку депутата, – річ звичайна і носить сезонний характер. У той же час, навряд чи можна прогнозувати дефляцію впродовж літа. Нагадаю, що вже минулого року традиційна літня дефляція не спостерігалася».

На думку Акимової, восени інфляційні ризики зростуть ще більше. Це пов’язано і з початком опалювального сезону, і з неминучим зростанням вартості комунальних послуг, а також із звичайним для України явищем, коли основна частина бюджетних витрат припадає на другу половину року або навіть на четвертий квартал.

Але що найважливіше, стверджує нардеп, - «це відсутність системних зусиль влади у боротьбі з інфляцією. Як відомо, Нацбанк продовжує наполягати, щоб всі надпланові доходи бюджету були спрямовані тільки на фінансування дефіциту бюджету. Всупереч публічним обіцянкам уряду порозумітися з НБУ, у них, як завжди, інша точка зору. Вже офіційно оголошено про продовження фінансування програми по виплаті заощаджень «Ощадбанка» у розмірі 1,8 млрд. грн., та про намір виділити державні гарантії під будівництво об`єктів інфраструктури у розмірі 20 млрд. грн. Не забуватимемо, що зростання рівня прожиткового мінімуму потребуватиме додаткових витрат на пенсійні виплати. Це означає, що рівень соціальних витрат продовжуватиме зростання, а додаткові доходи бюджету значною мірою повертатимуться в економіку у вигляді споживчих витрат, стимулюючи новий виток зростання цін».

Своїми заявами про наближення рівня оплати праці і рівня життя до європейських стандартів, Юлія Тимошенко продовжує розігрівати інфляційні очікування населення, вважає Акимова. Така бюджетна політика є експансіоністською і може тільки стимулювати зростання інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні змінив деякі макроекономічні показники державного бюджету 2008 року, зокрема, збільшив прогноз інфляції за підсумками року з 15,3 до 15,9%.