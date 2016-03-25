Томенко заявляє, що БПП не може позбавити його мандата

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Томенка щодо рішення з’їзду партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» про дострокове припинення його депутатських повноважень через його вихід із фракції.

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Томенко наголосив, що вже більш ніж два роки він був і залишається позапартійним.

«За мене голосували українські громадяни як за позапартійного, який йшов за списком «Блоку Петра Порошенка», тому і не цій партії забирати в мене мандат», – зазначив Томенко.

Таке рішення «БПП» Томенко пояснює бажанням партії позбавитися тих депутатів, які у Верховній Раді говорять правду про відхід від передвиборчих обіцянок, наданих після Революції Гідності нинішніми президентом і прем’єром.

«Але сьогоднішнє рішення з’їзду «БПП» приблизно таке ж саме, як, наприклад, ухвалити рішення про те, що партія виступає за щасливу, багату і некорупційну Україну… А для того, щоб позбавити мене депутатського мандату, згідно зі ст. 81 Конституції України, треба спочатку ухвалити закон про імперативний мандат, далі у Верховній Раді заслухати інформацію стосовно того, чи порушував позапартійний Томенко передвиборчу програму «БПП», з якою йшов на вибори, а потім проголосувати більшістю від конституційного складу Верховної Ради», – наголосив Томенко.

«Тому я спокійно ставлюся до такого рішення партії Порошенка і планую далі працювати над виконанням своїх передвиборчих обіцянок у Верховній Раді України», – підсумував Томенко.

Як повідомляв УНІАН, Томенко 25 грудня 2015 року заявив про вихід із фракції партії «Блок Петра Порошенка».

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Він пояснив своє рішення незгодою з ухваленим у парламенті держбюджетом-2016, який, за його словами, спрямований проти українського народу.

Сьогодні, 25 березня, з`їзд партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенка у зв’язку з його виходом із складу парламентської фракції «БПП».

Стаття 81 Конституції передбачає, зокрема, що у разі невходження народного депутата, обраного від партії (виборчого блоку партій), до складу депутатської фракції цієї партії (виборчого блоку партій) або виходу народного депутата із складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії (виборчого блоку партій) з дня прийняття такого рішення.

В той же час в Україні немає закону про імперативний мандат, що передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема, за вихід із фракції, що була сформована відповідною політичною партією. Таким чином, на даний час не зрозуміло, як в подальшому вирішуватиметься питання щодо Томенка.