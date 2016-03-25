Тимошенко заявила, що рішення про передачу Савченко Україні прийнято

Домовленість про передачу незаконно ув’язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко Україні вже є. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає "Українська правда".

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"За нашою інформацією, є рішення про те, що вона буде передана в Україну або в обмін, або вона може бути передана в Україну за міжнародними правовими документами для відбування покарання в Україні. Є великі шанси. І ці шанси здобули світові лідери першого рівня. Це є президент Сполучених Штатів і це є федеральний канцлер Німеччини, які переконали Путіна Надю віддати", - сказала Тимошенко.

"І я сподіваюся на те, що це відбудеться", - додала вона.

Лідер "Батьківщини" також додала, що вірить у те, що Савченко можна буде побачити в Україні вже найближчими тижнями.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 23 березня схвалив та вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів до фізичних осіб, які причетні до протиправних дій стосовно Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Донецький міський суд Ростовської області Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років колонії загального режиму, визнавши її винною у вбивстві двох російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року. Савченко вирок не визнає. Правозахисні організації вважають її політичним в’язнем.

Президент України Петро Порошенко назвав процес у справі Савченко «ганебним судилищем» і закликав свого російського колегу Володимира Путіна виконати обіцянку і повернути Савченко до України. Він додав, що натомість Київ готовий передати Росії двох російських військовослужбовців, затриманих на Донбасі минулої весни.

У Кремлі заявили, що рішення щодо видачі Україні або обмін Савченко може ухвалити тільки Путін.