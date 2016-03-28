В Генпрокуратурі заперечують, що Рада може розглянути відставку Шокіна

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

"У зв’язку з тим, що в засобах масової інформації фігурує юридично некоректне формулювання щодо так званої "відставки" генерального прокурора України, Генпрокуратура вважає за необхідне зазначити наступне. Відставка є наслідком процедури висловлення парламентом недовіри генеральному прокурору України (ст. 213 регламенту Верховної Ради України). У випадку із генеральним прокурором В. Шокіним ця процедура Верховною Радою України не ініціювалася і не застосовувалася", - сказано у ньому.

Тому з правової точки зору, зазначає ГПУ, мова йде виключно про звільнення генпрокурора "за власним бажанням", що є однією з можливих підстав для звільнення згідно ст. 2 закону "Про прокуратуру", яка діятиме до 15 квітня 2016 року.

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"Натомість таке звільнення, враховуючи статус посади генерального прокурора України, можливе виключно за згодою Верховної Ради України президентом України (п. 25 ч. 1 ст. 85, ст. 122 Конституції України). Таким чином, наразі триває і не закінчена процедура розгляду заяви генерального прокурора України про звільнення за власним бажанням", - зазначає Генпрокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

В парламенті зараз зареєстровано проект постанови №4122 про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора.

29 березня о 10:30 у Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.

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