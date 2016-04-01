У Міноборони просять додаткові 950 мільйонів на речі для військових
Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак наголосив на необхідності додаткового виділення 950 млн грн на речове забезпечення військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
"За результатами аналізу цінової політики на ринку надання послуг, внаслідок істотного збільшення вартості сировини, ціна предметів речового забезпечення зросла в декілька разів", - повідомив він.
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Враховуючи це, а також необхідність часткового поповнення непорушних запасів, "Міністерству оборони необхідно додатково виділити фінансовий ресурс у сумі 950 млн грн", зауважив Руснак.
"Ми розраховуємо на підтримку уряду і Верховної Ради", - наголосив він і додав, що цей ресурс дозволить створити запаси та забезпечити близько 80 тис. військовослужбовців необхідним речовим майном та обмундируванням.