У Міноборони просять додаткові 950 мільйонів на речі для військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"За результатами аналізу цінової політики на ринку надання послуг, внаслідок істотного збільшення вартості сировини, ціна предметів речового забезпечення зросла в декілька разів", - повідомив він.

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Враховуючи це, а також необхідність часткового поповнення непорушних запасів, "Міністерству оборони необхідно додатково виділити фінансовий ресурс у сумі 950 млн грн", зауважив Руснак.

"Ми розраховуємо на підтримку уряду і Верховної Ради", - наголосив він і додав, що цей ресурс дозволить створити запаси та забезпечити близько 80 тис. військовослужбовців необхідним речовим майном та обмундируванням.