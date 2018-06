Клімкін завтра вирушить до Нідерландів

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначається, що у рамках візиту напередодні референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейским союзом глава зовнішньополітичного відомства візьме участь в симпозіумі, організованому Інститутом «Нексус» на тему «Битва за Європу», та в публічній дискусії з міністром закордонних справ Нідерландів Бертом Кундерсом.

Також Клімкін зустрінеться з представниками організацій, які підтримують Україну на референдумі, у масовому заході Maidam.

Крім того, міністр проведе низку заходів зі ЗМІ: он-лайн чат на платформі Реддіт «Запитай мене будь-що» (Ask me anything), стане гостем політичного ток-шоу «Баутенхоф» та дасть інтерв’ю телевізійним і друкованим виданням.