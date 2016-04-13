Фракція "БПП" на посаду прем'єра обговорювала лише Гройсмана - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112", відповідаючи на питання щодо інформації щодо начебто розгляду на цю посаду вже і лідера фракції "БПП" Юрія Луценка, і депутата від цієї фракції, представника президента у парламенті Степана Кубіва.

"Фракція "Блоку Петра Порошенка" обговорювала лише одну кандидатуру - це кандидатура Володимира Гройсмана", - сказав Гончаренко.

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Крім того, він додав, що Гройсман "на засіданні нашої фракції сьогодні вранці особисто запропонував Віталія Ковальчука та Данилюка". "Особисто запропонував ці кандидатури як своїх висуванців на посади міністрів у Кабінеті міністрів", - зазначив парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане Гройсман.