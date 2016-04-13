Велика Британія закликає РФ допустити іноземних лікарів для обстеження Савченко

Про це йдеться у заяві Лідінгтона, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

"Я глибоко стурбований повідомленнями, що стан здоров'я Надії Савченко серйозно погіршується. Вона вже 7 днів відмовляється від їжі та води на знак протесту проти її незаконного ув'язнення у Росії, неправдивого судового розгляду, прийняття рішення та засудження", - наголосив Лідінгтон.

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У зв'язку з цим британський міністр знову закликав Росію терміново виконати її міжнародні зобов'язання, в тому числі Мінські угоди, та негайно звільнити Савченко.

Водночас Лідінгтон заявив: "Я наполегливо закликаю Росію продемонструвати доброзичливість та задовольнити прохання пані Савченко стосовно отримання негайної медичної допомоги від груп міжнародних лікарів".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляції, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

11 квітня один з її адвокатів Микола Полозов повідомив, що об'єктивної інформації про стан здоров'я Савченко немає.