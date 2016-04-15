Парубій закрив сьогоднішнє засідання Верховної Ради
14:21, 15 квітня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 19 квітня, о 10.00
Сьогодні парламент не розглядав жодних законопроектів.
Після Години уряду було лише зачитано депутатські запити, а по тому депутати виступили з різних питань.
Під кінець засідання у сесійній залі лишалося близько 20 депутатів.
Як повідомляв УНІАН, Парубій заявив, що реформування парламенту буде для нього одним із ключових завдань на новій посаді.
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