Парубій закрив сьогоднішнє засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 19 квітня, о 10.00

Сьогодні парламент не розглядав жодних законопроектів.

Після Години уряду було лише зачитано депутатські запити, а по тому депутати виступили з різних питань.

Під кінець засідання у сесійній залі лишалося близько 20 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Парубій заявив, що реформування парламенту буде для нього одним із ключових завдань на новій посаді.