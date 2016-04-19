Парубій пропонує скликати засідання Радбезу ООН через заборону Меджлісу окупантами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання парламенту.

Парубій нагадав, що напередодні Міністерство юстиції РФ оголосило Меджліс екстремістською організацією.

За словами голови парламенту, необхідно зробити все можливе для того, щоб якнайшвидше звільнити від російської окупації "наші землі та наших кримськотатарських братів".

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"Я від імені українського парламенту звертаюсь до міжнародних організацій дати реакцію на цей злочин", - сказав Парубій.

Також він звернувся до Міністерства закордонних справ України з проханням "розглянути можливість термінового скликання Ради безпеки ООН з цього питання".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня так звана «прокурор» окупованого Криму Наталя Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар. У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістській діяльності".