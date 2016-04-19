Чубаров: Путін поводиться в окупованому Криму настільки брутально, наскільки дозволяє світ

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на сторінці у соцмережі. "До Путіна у мене питань немає: він поводиться в окупованому ним Криму настільки брутально, наскільки йому дозволяє міжнародне співтовариство. Інша справа, чи усвідомлюють лідери країн Заходу наслідки для власних народів своєї страусиної політики по відношенню до Росії, яка відкрито приміряє на себе роль вершителя доль всього світу?", – задався питанням Рефат Чубаров.

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За його словами, під удар кремлівського режиму може потрапити будь-яка країна. "Сьогодні під ударом кримські татари, українці, Україна. Не уникайте питання, хто буде завтра засуджений Росією. Це буде ваша країна і ваш народ", – додав голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Міністерство юстиції Росії внесло Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена в зв'язку з "здійсненням ними екстремістської діяльності".

13 квітня призначений Кремлем прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що ухвалила рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на території півострова до рішення суду. 15 квітня в Криму пройшло чергове засідання суду за позовом про заборону Меджлісу, наступне засідання вирішили провести 25 квітня.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з діями російської влади, спрямованими на заборону діяльності Меджлісу. В ООН закликали Російську Федерацію не допустити заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму. Євросоюз також висловив стурбованість намірами заборонити діяльність Меджлісу.