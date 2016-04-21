Виступ Порошенка в Румунії (подію завершено)
Президент України Петро Порошенко розпочав перший офіційний візит до Румунії.
Як повідомляє прес-служба президента України, очікується, що глава Української держави проведе зустріч президентом Румунії Клаусом Йоханесом. Глави держав спільно головуватимуть під час українсько-румунських переговорів у розширеному форматі. За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх документів.
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По завершенню переговорів президентів запланована зустріч Порошенка та Йоханеса з представниками румунських та міжнародних засобів масової інформації.
Захід транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Адміністрації президента України. Орієнтовний час трансляції — 12:15.
Глава Української держави також проведе зустріч з прем’єр-міністром Румунії Дачіаном Чолоша.
У рамках візиту запланована зустріч президента з головою Сенату Румунії Келін Попеску Терчияну та головою парламенту Румунії Валерієм Згонія.
Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви.