Виступ Порошенка в Румунії (подію завершено)

Як повідомляє прес-служба президента України, очікується, що глава Української держави проведе зустріч президентом Румунії Клаусом Йоханесом. Глави держав спільно головуватимуть під час українсько-румунських переговорів у розширеному форматі. За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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По завершенню переговорів президентів запланована зустріч Порошенка та Йоханеса з представниками румунських та міжнародних засобів масової інформації.

Захід транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Адміністрації президента України. Орієнтовний час трансляції — 12:15.

Глава Української держави також проведе зустріч з прем’єр-міністром Румунії Дачіаном Чолоша.

У рамках візиту запланована зустріч президента з головою Сенату Румунії Келін Попеску Терчияну та головою парламенту Румунії Валерієм Згонія.

Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви.