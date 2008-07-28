МНС закликає жителів Одеської області приготуватися до евакуації

Через рясні опади у верхній течії Дністра в західних областях України Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області попередило жителів придністровських сіл Яски, Троїцьке, Граданиці, Маяки, а також міста Біляївка про загрозу можливого підтоплення будівель у найближчий день і закликало населення приготуватися до евакуації.

Як повідомив УНІАН інспектор Центру пропаганди облуправління МНС Сергій ШМОРГАЛ, жителям цих населених пунктів рекомендовано зберігати спокій, проте на всяк випадок зібрати документи, одяг і найцінніші речі, запастися продуктами на кілька діб і приготувати медикаменти.

У квартирах і будинках рекомендують від`єднати електроприлади від електромережі, перекрити воду та відключити газ. Якщо в господарстві є тварини, потрібно їх перегнати на піднесену місцевість.

Внаслідок піднімання рівня води в річці, зазначено в зверненні облуправління МНС, можуть постраждати населені пункти Біляївського, Білгород-Дністровського, Овідіопольського та Роздільнянського районів, розташовані в нижній течії Дністра.

В облуправлінні МНС сформовано штаб з ліквідації наслідків можливого підтоплення.