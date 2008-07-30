У Балоги кажуть, що проект Президента підтримає навіть БЮТ

Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК упевнений, що завтра Верховна Рада України підтримає президентський варіант поправок до Державного бюджету, які необхідні для ліквідації наслідків стихії в західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив на брифінгу в середу.

«Я упевнений, що завтра буде ухвалено рішення. Я упевнений, що те рішення, яке пропонує Президент», - сказав О.ШЛАПАК.

Зокрема, за його словами, президентський законопроект може підтримати фракція БЮТ.

Він також повідомив, що Президент сподівається, що вдасться виробити консолідовану позицію, «знайти взаєморозуміння» в питанні ліквідації наслідків стихії в західних регіонах або сьогодні на засіданні Бюджетного комітету, де розглядатимуть кабмінівський і президентський варіанти поправок, або ж завтра під час розгляду законопроектів в залі парламенту».

Що стосується зауважень Президента до законопроекту, запропонованого Кабміном, то, як повідомив О.ШЛАПАК, тут ідеться про три основні моменти: достатність суми, що виділяється для компенсації наслідків стихії, джерела фінансування і прописування в законопроекті низки «нелогічних» пропозицій, які тільки частково стосуються ліквідації повені.

Так, тимчасом як у варіанті Кабміну сума на ліквідацію наслідків стихії становить 1,48 млрд. грн., Президент вважає, що вона повинна бути щонайменше втричі більша - 4,392 млрд. грн.

За словами О.ШЛАПАКА, також Президент зазначає неприпустимість зміни (підвищення) ставок акцизу на тютюнові та алкогольні вироби через внесення змін до Держбюджету, як власне і використання такого джерела для фінансування ліквідації наслідків стихії.

Як повідомив О.ШЛАПАК, посилаючись на заяви українських виробників тютюнової та алкогольної продукції, підвищення ставок акцизів може призвести до тінізації ринків.

Щодо «нелогічних» норм законопроекту Кабміну, то, зокрема, Секретаріат проти пропозиції Кабміну збільшити держгарантії Укравтодору на 2008-2010 рр. на 20 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО спрямував до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України». В.ЮЩЕНКО визначив законопроект як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

Законопроект розроблено через необхідність проведення невідкладних робіт з подолання наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях і призвело до масових підтоплень і руйнувань житлових будинків, громадських будівель, ліній електропередач та інших об`єктів життєзабезпечення населення, сільськогосподарських угідь.

Кабінет Міністрів також спрямував до Верховної Ради проект закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в якому передбачено кошти для ліквідації наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України.

Планується, що зміни до бюджету-2008 буде прийнято на позачерговій сесії Верховної Ради 31 липня.