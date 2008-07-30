«Народна самооборона» просить захистити права Жванії

Громадянський рух “Народна самооборона” закликає правозахисні організації України звернути увагу на порушення прав народного депутат України Давида ЖВАНІЇ.

Про це йдеться в заяві “Народної самооборони”, текст якої має УНІАН.

Зокрема, у заяві зазначається, що «Народна самооборона» не розуміє, чому Українська Гельсінська група з прав людини та інші правозахисні організації не звертають увагу, коли порушуються права громадян України. Зокрема, 2 липня 2008 року Апеляційним судом м. Києва прийнято рішення про скасування рішення Радянського районного суду м. Києва від 30 вересня 1999 року у справі Д. ЖВАНІЇ і направлено на повторний розгляд до Святошинського районного суду м. Києва. 4 липня 2008 року представник Д. ЖВАНІЇ у суді, народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ подав касаційну скаргу до Верховного Суду України на ухвалу Апеляційного суду м. Києва. В наведених аргументах він звертає увагу Верховного Суду України на поновлення термінів апеляційного оскарження Генеральній прокуратурі України після того, як минуло 9 років. При цьому в “Народній самообороні” нагадують, що Європейський суд з прав людини у справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року засудив прийняте судом України рішення продовжити термін апеляційного оскарження на 2 роки, як таке, що порушує права людини в Україні.

В “Народній самообороні” також зазначають, що для відкриття касаційного провадження у Верховному Суді України, потрібно надати завірену копію рішення Радянського районного суду м. Києва від 30 вересня 1999 року. При цьому суддею Апеляційного суду м. Києва було відмовлено у наданні завіреної копії рішення суду та направленні матеріалів справи до Святошинського районного суду м. Києва на повторний розгляд.

Представники НС також уважають, що на прохання заступника глави Секретаріату Президента України Ігоря ПУКШИНА Генеральною прокуратурою України та Апеляційним судом м. Києва відбувається безпідставне затягування направлення матеріалів справи на повторний розгляд. При цьому в “Народній самообороні” наголошують, що 2 вересня 2008 року закінчується відведений Цивільно-процесуальним кодексом України термін для касаційного оскарження генпрокуратурою у Верховному Суді України.

НС також нагадує, що 22 травня 2008 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів), де вказала, що Д.ЖВАНІЯ у 1998 році в заяві на отримання посвідчення на постійне проживання в Україні, вказав невірні дані про час постійного проживання в Україні. Однак у Подільському районному суді м. Києва було доведено, що Д.ЖВАНІЯ дану заяву не заповнював, це робив його адвокат, який припустився чисто механічної помилки.

Крім того, зазначають у “Народній самообороні”, у 1998 році предметом складу злочину було лише посвідчення, яке видається держаним органом або громадською організацією, а заява, на яку посилається Генеральна прокуратура України, не належить до документів, які видаються державною установою, і механічні помилки з необережності, вчинені адвокатом Д.ЖВАНІЇ, не становлять складу злочину. Не зважаючи на положення ст. 58 Конституції України “Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення”, суд став на сторону Генпрокуратури України під тиском Секретаріату Президента України і Служби безпеки України, вважає ГР “Народна самооборона”.

”Це безпрецедентні факти, коли судочинство здійснюється за вказівкою Секретаріату Президента України, а залякування суддів йде з боку Служби безпеки України”, - йдеться у заяві в заяві.