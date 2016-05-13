Послаблення санкцій провокуватиме Росію на нові "дії" - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного підходу до журналістів із разом президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом.

Парубій зазначив, що під час зустрічі подякував Аграмунту за ту підтримку, яку Україна та Верховна Рада отримують “у такий важкий для нашої держави час, коли доводиться одночасно і зі зброєю воювати за нашу незалежність, і проводити реформи в країні”.

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“Я наголосив, наскільки для нас критично важливою є ця підтримка. І наскільки важливим для нас усіх є, щоб залишалася консолідація міжнародних зусиль по санкціях проти агресора, проти Російської Федерації. Я наголосив на тому, що будь-яке послаблення санкцій лише провокуватиме агресора на нові дії”, - сказав спікер.

Він обговорив з Аграмунтом план реформи українського парламенту та реформ в Україні загалом. Було узгоджено, що співпраця із ПАРЄ і надалі буде такою ж тісною.

“І будемо вірити, що такою ж результативною”, - сказав голова українського парламенту.