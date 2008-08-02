Політолог: єдина помісна церква - особистий піар-проект Ющенка

Створення Єдиної помісної православної церкви в Україні в короткостроковій перспективі неможливе. Про це свідчать передані УНІАН результати відповідного експертного опитування, проведеного Агентством моделювання ситуацій.

Як повідомили в АМС, опитування проводився за результатами святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі і візиту до України патріархів АЛЕКСІЯ ІІ і ВАРФОЛОМІЯ І.

В Агентстві моделювання ситуацій дійшли висновку, що більшість опитаних експертів, за одним винятком, вважають, що створення Єдиної помісної православної церкви в Україні в короткостроковій перспективі неможливе. Також переважна більшість опитаних переконана, що ініціатива української влади щодо об`єднання церков в Україні і посилення дискусії на цю тему є не чим іншим як «особистим PR-проектом Президента Віктора ЮЩЕНКА.

При цьому експерти зазначили, що дії самого В.ЮЩЕНКА, відсутність стратегічного бачення реалізації цього проекту є однією з головних перешкод для створення в Україні Єдиної помісної православної церкви.

Водночас, як негативний чинник, що впливає на реалізацію цього проекту, експерти також зазначили жорстку і принципову позицію Москви з протидії створенню в Україні Єдиної помісної православної церкви.

За даними АМС, в багатьох анкетах експерти також коментували свої відповіді, роблячи ставку на те, що питання створення Єдиної помісної православної церкви в Україні є у принципі досить актуальним завданням для держави і суспільства, проте вимагає більш зваженої і послідовної стратегії з боку влади.

Результати опитування прокоментував заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ: «Експертне опитування, без сумніву, не може бути абсолютно коректним, проте дуже показове. Лише один опитаний експерт висловився позитивно щодо можливості об`єднання церков в Україні. Всі решта заявили, що цей проект або зовсім не можна реалізувати, або він можливий в довгостроковій перспективі. Показово, що більшість з них вважають незадовільними і неефективними дії В.ЮЩЕНКА і його адміністрації в цьому напрямі. Незважаючи на те, що саме йому приписують авторство цього глобального PR-проекту».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що «підготовка до святкування 1020-річчя хрещення, майже публічні суперечності між В.ЮЩЕНКОМ і АЛЕКСІЄМ ІІ, спірні меседжі технологів Секретаріату Президента щодо результативних переговорів з Костянтинопольським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ І про його підтримку Єдиної церкви в Україні – все це демонструє відсутність глобального розуміння процесів і стратегії з їх координації».

В експертному опитуванні АМС взяли участь 26 політологів, політтехнологів і журналістів.