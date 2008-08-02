Тимошенко заявляє про новий етап у ліквідації наслідків повені

Уряд створить центральний штаб на чолі з першим віце-прем`єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ з координації відновних робіт в областях, що постраждали в результаті повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Зараз починаються масштабні відновні роботи, які повинні бути проведені на високому рівні якості. І саме тому сьогодні на засіданні буде створено центральний штаб з координації відновних робіт. Це новий етап і це вже новий крок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Заступниками керівника штабу стануть міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА і міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

«Ці міністри за двома напрямами закриють практично все, що пов`язане з відновленням, розчищенням», - додала прем`єр-міністр.