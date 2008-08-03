Турчинов дивується: повінь пройшла, а затоплених сіл стає більше

Перший віце-прем`єр-міністр України, голова Центрального штабу з питань ліквідації наслідків стихійного лиха у західних областях Олександр ТУРЧИНОВ попередив місцеві органи влади про відповідальність за достовірність реєстрів постраждалих від повені людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем’єр сказав 2 серпня в Івано-Франківську на спільному засіданні центрального і обласного штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Він закликав місцеві органи влади підтоплених областей закінчити складання реєстрів жителів і будинків, що постраждали від стихії, і своїми підписами підтвердити наведені дані.

"Межа під реєстрами, а далі можуть бути тільки уточнення об`ємів збитків", - сказав О.ТУРЧИНОВ. - А то у нас минув тиждень від піку стихії, паводок спав, а кількість подтоплених будинків починає зростати". О.ТУРЧИНОВ висловив здивування, що останнім часом кількість підтоплених населених пунктів збільшилась на 28 одиниць.

Він вимагав пояснень від місцевих керівників причин збільшення цих показників.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що проводитимуться вибіркові перевірки складених реєстрів. "Щоб у вас не виникло проблем, коли фінансуватимемо тих, хто не має права на компенсацію", - наголосив він.

Перший віце-прем`єр закликав правоохоронні органи контролювати цільове використання виділених з держбюджету коштів в регіонах, що постраждали від стихії.

За його словами, кожен підпис керівника під статистикою підтоплень – «це відповідальність кожного перед державою, перед людьми і собою».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення з резервного фонду коштів сім`ям, які потерпіли в результаті стихійного лиха.

1 серпня Ю.ТИМОШЕНКО Кабмін збільшив розміри компенсацій потерпілим від стихії. За її словами, потерпілим першої категорії авансовий платіж буде збільшено в 10 разів – до 50 тис. грн., потерпілим другої категорії - до 15 тис. грн. і третій категорії до 5 тис. грн.

2 серпня прем`єр-міністр доручила впродовж трьох діб розпочати видачу додаткових авансових виплат постраждалим від повені. Зокрема, вона зауважила, що практично додаткові виплати проводитимуться автоматично на підставі того, як було визначено постраждалих. При цьому вона повідомила, що відповідні списки мусять затвердити облдержадміністрації і три міністерства: Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство регіональної політики і будівництва та Міністерство житлово-комунального господарства.