В ООН закликали Росію припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму

Речник управління Руперт Колвілл заявив на брифінгу в Женеві, що становище кримських татар у Криму значно погіршилося з часу окупації півострова Росією. «За останні два роки ми задокументували дедалі більші переслідування кримських татар. Членів Меджлісу, представницького органу кримськотатарської меншини, та його прихильників залякували, переслідували й ув’язнювали, іноді за сумнівними звинуваченнями», – сказав він, повідомляє Радіо Свобода.

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«Нагадуємо Росії, що де-факто здійснює контроль над територією Криму, що вона має обов’язок забезпечити дотримання прав меншин і корінних народів і що вони не мають зазнавати дискримінації й переслідувань. Ми також закликаємо владу негайно зняти заборону Меджлісу і забезпечити дотримання свободи висловлювання, інформації, мирних зібрань, релігії і переконань для всіх народів Криму», – додав Колвілл.

Речник висловив особливе занепокоєння забороною на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, яку наклав призначений Росією у Криму головний суд півострова 26 квітня. «Ми побоюємося, що визначення Меджлісу як «екстремістської організації» цим «судом» наразить кримських татар на ще більші порушення прав людини, на колективне покарання», – заявив Колвілл.

Речник також нагадав про недавні арешти російською поліцією кримських татар – двох у Краснокам’янці 18 квітня і ще чотирьох у Бахчисараї 12 травня; їх звинувачують у членстві в організації, що заборонена як екстремістська в Росії, але легальна в Україні, – ісламському рухові «Хізб-ут-Тахрір». «Загалом чотирнадцять людей, кримських татар, перебувають нині за ґратами у Криму, очікуючи на суд через звинувачення у членстві в цій організації: чотирьох арештували минулого року, і наразі ще десять цього року», – сказав він.

При цьому, додав Колвілл, перемога на конкурсі «Євробачення» української співачки, кримської татарки Джамали нічого не змінила для кримських татар в окупованому Криму. Речник нагадав, що 18 травня – роковини депортації з Криму 1944 року близько 200 тисяч кримських татар, серед яких була бабуся співачки.

Але, сказав речник, перемога Джамали з піснею «1944», в якій ідеться про трагедію депортації, приносить хоч невелику втіху, що історія про цю депортацію не забута.

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Після перемоги Джамали в ніч на 15 травня провідні засоби інформації світу розповіли про співачку і про її пісню та її зміст, завдяки чому про депортацію дізналося багато людей у всьому світі, що раніше не знали про цю трагедію.

В Україні ця депортація визнана геноцидом, а 18 травня, коли депортація почалася 1944 року, є Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.