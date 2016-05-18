У Сімферополі залили фарбою меморіальну дошку Сталіну (фото)
В окупованому Росією Сімферополі сьогодні вночі невідомі люди залили синьою фарбою меморіальну дошку Йосипу Сталіну, яка розміщується на стіні будівлі офісу кримського відділення компартії РФ.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу сімферопольського депутата-комуніста Степана Кіскіна.
«Вважаю цю ситуацію заздалегідь спланованою провокацією, приуроченою до Дня пам’яті жертв депортації з Криму. Нас, кримчан, хтось хоче зіштовхнути лобами, але у цих вандалів-екстремістів нічого не вийде», – заявив Кіскін.
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Він нагадав, що меморіальну дошку Сталіну на офісі кримського відділення російських комуністів уже псували в березні 2016 року, але винуватців російські силовики не знайшли.
Коментарі представників силових відомств окупованого Криму щодо інциденту поки відсутні.
Меморіальна дошка присвячена перебуванню радянського диктатора Сталіна в Криму на Ялтинській конференції глав держав антигітлерівської коаліції в 1945 році.